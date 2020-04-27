Формула-1 отменила Гран-при Франции

Организаторы чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сообщили об отмене Гран-при Франции из-за пандемии Covid-19.

— Гонка во Франции, которая должна были пройти в воскресенье, 28 июня, отменена из-за распространения Covid-19, — говорится в заявлении.

The 2020 French Grand Prix, scheduled for Sunday June 28, has been called off due to the global Coronavirus outbreak.#F1 pic.twitter.com/Ka65lAiTZM — Formula 1 (@F1) April 27, 2020

Ранее Формула-1 отложила старт нового сезона. Организаторы чемпионата перенесли Гран-при Бахрейна, Вьетнама, Китая, Нидерландов, Азербайджана и Канады, а также отменили этапы в Австралии, Монако и Испании.

Читайте: Пилот Ferrari Леклер повторил свою аварию на Гран-при Баку в видеоигре

Накануне руководитель команды Red Bull Кристиан Хорнер заявил, что руководство Формулы-1 планирует начать новый сезон с австрийского этапа в Шпильберге, который запланирован на 5 июля. Соревнования могут пройти без зрителей.