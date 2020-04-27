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Факты / Спорт

Формула-1 отменила Гран-при Франции

Организаторы чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сообщили об отмене Гран-при Франции из-за пандемии Covid-19.

— Гонка во Франции, которая должна были пройти в воскресенье, 28 июня, отменена из-за распространения Covid-19, — говорится в заявлении.

Ранее Формула-1 отложила старт нового сезона. Организаторы чемпионата перенесли Гран-при Бахрейна, Вьетнама, Китая, Нидерландов, Азербайджана и Канады, а также отменили этапы в Австралии, Монако и Испании.

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Накануне руководитель команды Red Bull Кристиан Хорнер заявил, что руководство Формулы-1 планирует начать новый сезон с австрийского этапа в Шпильберге, который запланирован на 5 июля. Соревнования могут пройти без зрителей.

Источник: Formula 1

Фото: Dreamstime

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