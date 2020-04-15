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Факты / Спорт

Пилот Ferrari Леклер повторил свою аварию на Гран-при Баку в видеоигре

Пилот Ferrari Шарль Леклер при прохождении виртуальной трассы на симуляторе врезался в ту же стену, что и во время Гран-при Азербайджана в 2019 году.

— Даже виртуально, — подписал видео 22-летний гонщик.

— Выглядит серьезно, дай нам знать, что с тобой все в порядке, — иронично отреагировала в комментариях пресс-служба Формулы-1.

Пилот Ferrari Леклер повторил свою аварию на Гран-при Баку в видеоигре

Шарль Леклер является двукратным победителем этапов Формулы-1.

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Отметим, что виртуальную гонку на трассе в Баку выиграл Александр Албон, опередив Шарля Леклера, который получил 10-секундный штраф.

Напомним, организаторы девятого этапа Формулы-1 Гран-при Канады объявили о том, что вынуждены перенести гонку из-за пандемии коронавируса.

Фото: Dreamstime

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