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Факти / Спорт

Формула-1 скасувала Гран-прі Франції

Організатори чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1 повідомили про скасування Гран-прі Франції через пандемію Covid-19.

— Гонка у Франції, яка мала пройти у неділю, 28 червня, скасована через поширення Covid-19, – йдеться у заяві.

Раніше Формула-1 відклала старт нового сезону. Організатори чемпіонату перенесли Гран-прі Бахрейну, В’єтнаму, Китаю, Нідерландів, Азербайджану та Канади, а також скасували етапи в Австралії, Монако та Іспанії.

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Напередодні керівник команди Red Bull Крістіан Хорнер заявив, що керівництво Формули-1 планує почати новий сезон з австрійського етапу в Шпільбергу, який запланований на 5 липня. Змагання можуть відбутися без глядачів.

Джерело: Formula 1

Фото: Dreamstime

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