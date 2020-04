Формула-1 скасувала Гран-прі Франції

Організатори чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1 повідомили про скасування Гран-прі Франції через пандемію Covid-19.

The 2020 French Grand Prix, scheduled for Sunday June 28, has been called off due to the global Coronavirus outbreak.#F1 pic.twitter.com/Ka65lAiTZM

— Formula 1 (@F1) April 27, 2020