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Факты / Спорт

Клубам АПЛ разрешат делать по пять замен за матч

Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) рассматривает возможность изменить правило замен футболистов во время матча после восстановления сезона.

Командам разрешат делать пять замен вместо трех.

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Это связано с опасением некоторых команд, что из-за напряженного графика футболисты будут более подвержены травмам. Английская футбольная власть попытается минимизировать угрозы здоровью футболистов.

Отмечается, что это временная мера, которую предложила Международная федерация футбола (ФИФА).

Чемпионат Англии приостановили 13 марта из-за пандемии коронавируса. Клубы хотят, чтобы чемпионат Англии завершился до 1 июля.

Источник: The Sun

Фото: Getty Images

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