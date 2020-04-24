Чемпионат Нидерландов (Эредивизи) по футболу завершили досрочно

Из-за пандемии коронавируса текущий сезон чемпионата Нидерландов с футбола не доиграют.

Турнир завершился досрочно, чемпиона и команд, которые оставят дивизион, не будет. Таким образом в Эредивизи не будет победителя впервые с 1945 года.

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В следующий розыгрыш Лиги чемпионов попадут Аякс и АЗ Алкмар, в Лигу Европы — Фейеноорд, ПСВ и Виллем II.

На момент остановки чемпионата Нидерландов первое место занимал амстердамский Аякс, который набрал 56 очков в 25 матчах. Вторым шел АЗ, имея столько же очков, но уступая по дополнительным показателям.

Последнее и предпоследнее место было у Ден Хаага (19 очков) и Валвейка (15 очков). Они не вылетят во второй дивизион.

Напомним, УЕФА хочет, чтобы все национальные чемпионаты доиграли до 31 июля.

Источник: Eredivisie