Во Франции приняли решение о досрочном завершении футбольного сезона из-за пандемии коронавируса.
Об этом сегодня, 28 апреля, во время своего выступления перед национальным собранием объявил премьер-министр Франции Эдуард Филипп.
— Крупные спортивные мероприятия не смогут проводиться на территории страны до сентября. Футбольный сезон-2019/2020 не может быть возобновлен, — сказал Филипп.
Чемпионаты Франции по футболу (Лига 1 и Лига 2), а также чемпионат по регби топ-14 будут досрочно завершены.
Читайте: В Бельгии досрочно завершат чемпионат. Брюгге станет победителем
Сообщается, что матчи не начнутся до августа, после чего будет начало сезона 2020/21.
Федерация футбола Франции в следующем месяце обсудит последствия этого сезона, расположения команд в чемпионатах, соответствующее распределение в еврокубки, а также повышение в классе или вылет клубов.
Ранее стало известно, что из-за пандемии досрочно завершили чемпионат Нидерландов.
Источник: RMC Sport