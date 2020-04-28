Во Франции приняли решение о досрочном завершении футбольного сезона из-за пандемии коронавируса.

Об этом сегодня, 28 апреля, во время своего выступления перед национальным собранием объявил премьер-министр Франции Эдуард Филипп.

— Крупные спортивные мероприятия не смогут проводиться на территории страны до сентября. Футбольный сезон-2019/2020 не может быть возобновлен, — сказал Филипп.

Чемпионаты Франции по футболу (Лига 1 и Лига 2), а также чемпионат по регби топ-14 будут досрочно завершены.

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Сообщается, что матчи не начнутся до августа, после чего будет начало сезона 2020/21.

Федерация футбола Франции в следующем месяце обсудит последствия этого сезона, расположения команд в чемпионатах, соответствующее распределение в еврокубки, а также повышение в классе или вылет клубов.

Ранее стало известно, что из-за пандемии досрочно завершили чемпионат Нидерландов.

Источник: RMC Sport