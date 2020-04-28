ФИФА может запретить плевки во время матчей — Daily Mail

Международная федерация футбола рассматривает возможность запретить футболистам плеваться во время игр. Такое решение может быть принято из-за того, что коронавирусная инфекция передается через слюну.

За плевок судья может показать футболисту желтую карточку. Об этом сообщил председатель медицинского комитета ФИФА Мишель Д’Хоге.

— Когда мы снова начнем играть в футбол, думаю, нам следует избегать максимально плевков. Вопрос в том, будет ли это возможно. Наверное, за это футболисты будут получать желтые карточки. Плевок — это способ распространения вируса, — сказал Д’Хоге.

Д’Хоге также добавил, что пока скептически относится к перспективе полностью доиграть нынешний сезон, который приостановили из-за пандемии.

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Ранее ФИФА объявила об изменениях в регламенте мирового футбола, которые ввели из-за пандемии коронавируса.