Главный тренер английского Ливерпуля Юрген Клопп назвал самый удачный трансфер во время работы в клубе.

— Трент Александер-Арнольд. Нам даже не пришлось его покупать, просто мой ассистент Пеп Линдерс привел нового игрока и сказал: В молодежке он играл опорника. Может играть в защите, может играть на правом или левом фланге.

Мы подтянули его к основе, но возникла проблема: физические кондиции были недостаточными. Это нормально, так как он еще совсем молодой. Но мы сразу увидели, что в плане футбольных навыков вопросов быть не может. Пришлось поработать над его формой. Далее он сделал еще несколько шагов самостоятельно. Это было невероятно и очень приятно, — рассказал Клопп.