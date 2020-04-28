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Факты / Спорт

Клопп назвал свой лучший трансфер во время работы в Ливерпуле

Главный тренер английского Ливерпуля Юрген Клопп назвал самый удачный трансфер во время работы в клубе.

— Трент Александер-Арнольд. Нам даже не пришлось его покупать, просто мой ассистент Пеп Линдерс привел нового игрока и сказал: В молодежке он играл опорника. Может играть в защите, может играть на правом или левом фланге.

Мы подтянули его к основе, но возникла проблема: физические кондиции были недостаточными. Это нормально, так как он еще совсем молодой. Но мы сразу увидели, что в плане футбольных навыков вопросов быть не может. Пришлось поработать над его формой. Далее он сделал еще несколько шагов самостоятельно. Это было невероятно и очень приятно, — рассказал Клопп.

За время работы Клоппа в Ливерпуле мерсисайдцы подписали таких футболистов, как Вирджил ван Дейк, Мохаммед Салах, Садио Мане, Джорджиньо Вейналдум, Жоэль Матип, Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен, Эндрю Робертсон, Фабиньо, Алиссон и другие.

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На момент остановки чемпионата Англии по футболу Ливерпуль занимает первое место с 25-очковым отрывом от Манчестер Сити.

К слову, в сети появилось видео новой домашней формы Ливерпуля на сезон-2020/21.

Источник: Mirror

Фото: Dreamstime

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