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Факты / Спорт

Появилось видео с новой формой Ливерпуля на сезон-2020/21

В сети появилось видео новой домашней формы лидера чемпионата АПЛ Ливерпуля на сезон-2020/21.

Форма будет красного цвета с белой и темно-бирюзовой окантовкой на воротнике и на рукавах. Подобный окрас был на форме сборной Португалии во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

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Под воротником нанесено число 96 — в память о 96 фанатах мерсисайдского клуба, которые погибли в давке на стадионе Хиллсборо.

Шорты и гетры домашней формы Ливерпуля будут красными.

Производителем нового комплекта экипировки стал американский бренд спортивной одежды Nike, который заменит New Balance.

Напомним, в октябре 2019 года Ливерпуль выиграл суд у своего поставщика спортивной экипировки New Balance.

Фото: Getty Images

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