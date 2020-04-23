В сети появилось видео новой домашней формы лидера чемпионата АПЛ Ливерпуля на сезон-2020/21.
Форма будет красного цвета с белой и темно-бирюзовой окантовкой на воротнике и на рукавах. Подобный окрас был на форме сборной Португалии во время чемпионата мира по футболу 2018 года.
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Под воротником нанесено число 96 — в память о 96 фанатах мерсисайдского клуба, которые погибли в давке на стадионе Хиллсборо.
Шорты и гетры домашней формы Ливерпуля будут красными.
Liverpool kit 20/21 pic.twitter.com/k3rh3OeV9l
— 6startravel (@6startravel1) April 22, 2020
Производителем нового комплекта экипировки стал американский бренд спортивной одежды Nike, который заменит New Balance.
Напомним, в октябре 2019 года Ливерпуль выиграл суд у своего поставщика спортивной экипировки New Balance.