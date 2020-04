Ветеран Второй мировой войны Том Мур, которому 30 апреля исполнится 100 лет, спел гимн английского Ливерпуля You’ll Never Walk Alone и возглавил чарт британских синглов The Official Charts Company.

Мужчина исполнил песню совместно с тенором Майклом Боллом и хором сотрудников национальной службы здравоохранения Великобритании.

Читайте: В больнице в Англии спели You’ll Never Walk Alone — Клопп расплакался

Исполнение You’ll Never Walk Alone стало благотворительной акцией для фонда здравоохранения Великобритании. Все деньги от продажи песни пойдут в фонд службы здравоохранения.

99-летний Том Мур стал самым старым исполнителем на вершине британских чартов.

Интересно, что ранее Том Мур собрал €4,5 млн на борьбу с Covid-19.