Розыгрыш чемпионата английской Премьер-лиги сезона-2019/20 могут возобновить 13 июня.

Руководство лиги пытается добиться разрешения правительства страны на восстановление турнира.

Ранее сообщалось, что при благоприятной эпидемиологической ситуации команды смогут начать тренировки в мае, а матчи будут проводить с 8 июня.

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Сейчас часть клубов АПЛ уверена, что восстановить чемпионат лучше с 13 июня. Этот вопрос должны обсудить во время общего собрания лиги, которые пройдут в пятницу.

Чемпионат Англии приостановили 13 марта из-за пандемии Covid-19. 17 апреля клубы АПЛ договорились доиграть оставшиеся матчи.

Также стало известно, что руководство английской Премьер-лиги рассматривает возможность изменить правило замен футболистов во время матча после восстановления сезона.