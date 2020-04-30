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Факты / Спорт

Экс-футболист МЮ Гари Невилл анонсировал возвращение АПЛ

Бывший защитник Манчестер Юнайтед и сборной Англии Гари Невилл анонсировал дату возвращения АПЛ после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса.

— 8 июня английская Премьер-лига возвращается! Информация анонимная — никто не хочет ставить возле нее свое имя, — написал 45-летний Невилл.

Экс-футболист и эксперт Sky Sports выступает против возобновления турнира, считая, что пик эпидемии еще не пройден.

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На момент остановки чемпионата в турнирной таблице лидирует Ливерпуль, которому осталось набрать шесть очков для завоевания чемпионского титула.

Напомним, во Франции приняли решение о досрочном завершении футбольного сезона из-за пандемии коронавируса.

Фото: Dreamstime

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