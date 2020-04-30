ПСЖ признают чемпионом Франции — L’Equipe

ПСЖ признают чемпионом Франции, несмотря на досрочное завершение текущего сезона Лиги 1 сезона-2019/20.

— Все чемпионаты завершены. Места в таблице зафиксированы. ПСЖ — чемпион Лиги 1, — сообщил журналист издания L’Equipe Жоэль Доменигетти.

Таким известно, что таблицу чемпионата смоделируй по принципу среднего количества очков за матч.

Читайте: УЕФА рассматривает возможность доиграть Лигу чемпионов на нейтральных полях

Таким образом, парижане станут чемпионами, а компанию в Лиге чемпионов в следующем сезоне им составят Олимпик Марсель и Ренн. В Лиге Европы сыграют Лилль, Реймс и Ницца, а покинут элитный дивизион Амьен и Тулуза.

28 апреля стало известно, что Лига 1 в этом сезоне не будет доиграна — президент Франции запретил любые спортивные мероприятия до сентября.