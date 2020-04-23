УЕФА хочет, чтобы все национальные чемпионаты доиграли до 31 июля

В четверг, 23 апреля, после заседания исполкома УЕФА всем национальным ассоциациям отправят рекомендацию завершить чемпионаты и кубковые турниры до 31 июля.

Европейский футбольный союз хочет освободить август для доигрывания матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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В случае невозможности доиграть сезон, как это, скорее всего, произойдет в Бельгии и Нидерландах, УЕФА требует от национальных ассоциаций предоставить список команд, которые будут представлять страны в следующем розыгрыше еврокубковых турниров.

Ранее стали известны предварительные даты финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Источник: Football Italia