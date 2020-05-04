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Факты / Спорт

Следующий сезон АПЛ может пройти без зрителей — Sky Sports

Футбольные клубы английской Премьер-лиги не исключают, что все матчи следующего сезона чемпионата пройдут за закрытыми дверями.

Чемпионат Англии приостановили 13 марта из-за пандемии коронавируса, не отыграв 92 матча. В пятницу клубы лиги провели совещание, во время которого договорились доиграть чемпионат, если получат разрешение на это от правительства страны.

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Клубы АПЛ ожидают, что матчи чемпионата можно будет проводить в прежнем режиме только после разработки вакцины от коронавируса.

Ранее АПЛ заявляла, что досрочное завершение сезона обойдется лиге в 1 млрд фунтов, а проведение целого сезона без зрителей может привести к еще более ощутимые потери.

Напомним, бывший защитник Манчестер Юнайтед и сборной Англии Гари Невилл анонсировал дату возвращения АПЛ.

Источник: Sky Sports

Фото: Dreamstime

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