АПЛ планирует бесплатно транслировать матчи в YouTube

Английская Премьер-лига планирует после возобновления чемпионата, который приостановили из-за пандемии Covid-19, бесплатно транслировать отдельные матчи на платформе YouTube.

Большинство игр будут показаны на телеканалах Sky Sport и BT Sport, однако некоторые игры будут транслироваться и в YouTube.

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Отметим, что АПЛ не предоставляла право на бесплатные трансляции с сезона 2013/14.

Чемпионат Англии приостановили 13 марта из-за пандемии коронавируса. До завершения текущего сезона АПЛ остались сыграть 92 матча.

1 мая клубы лиги провели совещание, во время которого договорились доиграть чемпионат, если получат разрешение на это от правительства страны.

Между тем во Франции правительство запретило проводить спортивные события до осени. Из-за соответствующего решения чемпионат страны по футболу досрочно завершили.