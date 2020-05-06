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Факты / Спорт

Возобновление чемпионата Германии по футболу отложили

Правительство Германии перенесет сроки восстановления нынешнего розыгрыша Бундеслиги.

6 мая федеральный канцлер Ангела Меркель объявит, что матчи можно будет снова проводить не ранее 22 мая.

Сроки были определены на фоне требования правительства придерживаться двухнедельного карантина перед возобновлением первенства.

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Сначала Бундеслига планировала возобновить сезон 9 мая. Позже старт перенесли на 15 мая, и ожидалось, что власти Германии одобрят новые сроки.

Чемпионат Германии приостановили в марте из-за пандемии Covid-19. Единственной страной Европы, где продолжают проходить матчи высшей лиги, остается Беларусь.

К слову, бывшего футболиста немецкого Шальке Хианника Камба, которого признали погибшим в 2016 году, нашли живым в Гельзенкирхене.

Источник: talkSPORT

Фото: Getty Images

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