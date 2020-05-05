Футболиста Шальке, которого признали мертвым 4 года назад, нашли живым

Бывший футболист немецкого Шальке Хианник Камба, которого признали погибшим в 2016 году, нашли живым в Гельзенкирхене.

Официально Камба погиб в результате автомобильной аварии в 2016 году в Конго. Однако сообщается, что эта информация оказалась ложной, поскольку 33-летнего спортсмена нашли живым в Гельзенкирхене.

Смерть бывшего футболиста Шальке была сфальсифицирована для получения выплаты по страховке. Сейчас он работает химиком в одной из энергетических компаний.

Прокуратура возбудила дело в отношении жены Камба. Женщина предоставила страховому агентству все необходимые документы, подтверждающие смерть спортсмена. Предполагается, что они могли быть поддельными.

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Камба является воспитанником Шальке. Он выступал за юношескую и молодежную команды с 2003 по 2007 год. В его активе 59 матчей и один забитый мяч. После этого футболист играл в клубах из низших дивизионов чемпионата Германии.

Ранее прокуратура Швейцарии закрыла уголовное дело против Франца Беккенбауэра об отмывании денег и незаконном обогащении во время его пребывания на посту главы заявочного комитета чемпионата мира по футболу 2006 года в Германии.

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