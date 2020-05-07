Ломаченко и Усик попали в базу Миротворца

Украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко внесли в базу Миротворца.

Обоих спортсменов обвиняют в отрицании российской агрессии, участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России, манипуляции общественно значимой информацией и отрицании ПЦУ.

— Повторяя кремлевские тезисы о единонародности, отвергая российскую агрессию и отрицая независимость украинского православия от контроля России (страна-агрессор) РПЦ, они стали на сторону предателей Украины, — говорится в сообщении на сайте Миротворца.

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Боксеры попали в базы Миротворца после выхода российского документального фильма о церкви Здравствуй, брат! Христос воскрес. В фильме боксеры рассказывают о дружбе с россиянами и заявляют, что украинцы и россияне — это один народ.

Источник: Myrotvorets