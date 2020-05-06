Усик и Ломаченко снялись в российском фильме о церкви

Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в документальном фильме Здравствуй, брат! Христос воскресе, который снят российским мужским монастырем в селе Корсунь в Орловской области и Киево-Печерской лаврой.

Также в съемках принял участие митрополит УПЦ (МП) Онуфрий.

Видео опубликовано на YouTube-канале российского монастыря Корсунская пустынь. В аннотации картины говорится:

— Фильм рассказывает о вере, дружбе, братьях во Христе известных украинских боксеров, чемпионов мира Василия Ломаченко, Александра Усика и российских спортсменов. В нелегкие времена для канонической православной церкви Украины бойцы остаются преданными Богу, вере, отечеству!

В фильме Усик рассказывает, что продолжит дружить с россиянами, несмотря на аннексию Крыма и войну на Донбассе.

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А Ломаченко заявил, что для него украинцы и россияне — один народ:

— По сути, мы являемся одним народом. Для меня с детства, когда я рос, не было понятия Россия, Украина, Беларусь. Я всегда думал, что мы единый народ, мы все православные христиане, живем все на одной земле. А сегодня нам пытаются подменить все принципы и веру, — заявил Ломаченко.

Напомним, в январе Ломаченко опубликовал провокационное видео о православии и российском спецназе на своей странице в Instagram. На критику, которая обрушилась на него после публикации видео, спортсмен ответил стихотворением.

Источник: Корсунская пустынь