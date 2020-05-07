Пауло Дибала наконец излечился от Covid-19

Аргентинский форвард итальянского Ювентуса Пауло Дибала выздоровел после заражения коронавирусной инфекцией.
Дибала два раза сдал тесты на наличие Covid-19 в организме, которые показали отрицательный результат. Период пребывания игрока на карантине завершено.
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В апреле футболист сдавал ряд тестов, которые, несмотря на отсутствие симптомов заболевания, давали положительный результат.
— Мое лицо говорит само за себя — я окончательно вылечился от Covid-19, — написал Дибала у себя в Instagram.
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О заражении 26-летнего Дибалы и его девушки стало известно 21 марта. Аргентинец стал третьим футболистом бьянконери после Даниэле Ругани и Блеза Матюиди, у кого был диагностирован коронавирус.
Чемпионат Италии приостановили в марте. Ожидается, что команды возобновят тренировки 18 мая.
Фото: Paulo Dybala