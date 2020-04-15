Футболисты туринского Ювентуса Даниэле Ругани и Блез Матюиди излечились после заражения коронавирусом.

Ругани стал первым футболистом Серии А, у кого обнаружили инфекцию Covid-19.

— Даниэле Ругани и Блез Матюиди провели двойную проверку с помощью диагностических тестов на коронавирус. Они показали отрицательные результаты. Игроки выздоровели и больше не находятся под домашним режимом изоляции, — сообщает пресс-службы Ювентуса.

В текущем сезоне, который приостановили из-за коронавируса, Матюиди провел 31 матч в различных турнирах, забив один гол. За Ювентус Матьюиди выступает с лета 2017 года. Ругани защищает цвета туринского клуба с 2015 года.

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Среди футболистов Юве продолжает лечение от Covid-19 Пауло Дибала, который ранее объявил о выздоровлении, но опять сдал положительный тест.

Фото: FC Juventus