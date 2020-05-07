Чемпионат Германии возобновится поединками 26-го тура. Первые матчи в Бундеслиге состоятся уже в следующую субботу, 16 мая.

Все матчи будут проходить за закрытыми дверями.

Читайте: В Хорватии назвали дату возобновления футбольного сезона

Матчи 26-го тура пройдут 16–18 мая, 27-го тура — 22–24 мая, 28-го тура — 26–27 мая, 29-го тура — 29 мая — 1 июня, 30-го тура — 5–8 июня, 31-го тура — 12–14 июня, 32-го тура — 16–17 июня, 33-го тура — 20 июня, 34-го тура — 27-28 июня.

Расписание матчей 26 тура Бундеслиги:

16 апреля, суббота

16:30 Боруссия Дортмунд — Шальке

16:30 РБ Лейпциг — Фрайбург

16:30 Хоффенхайм — Герта

16:30 Аугсбург — Вольфсбург

16:30 Фортуна Дюссельдорф — Падерборн

19:30 Айнтрахт — Боруссия Менхенгладбах

17 мая, воскресенье

16:30 Кельн — Майнц

19:00 Унион Берлин — Бавария

18 мая, понедельник

21:30 Вердер — Байер Леверкузен

Немецкий футбольный союз планирует завершить текущий сезон до 27-28 июня.

К слову, АПЛ планирует бесплатно транслировать матчи в YouTube.