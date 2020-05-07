Чемпионат Германии возобновится поединками 26-го тура. Первые матчи в Бундеслиге состоятся уже в следующую субботу, 16 мая.
Все матчи будут проходить за закрытыми дверями.
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Матчи 26-го тура пройдут 16–18 мая, 27-го тура — 22–24 мая, 28-го тура — 26–27 мая, 29-го тура — 29 мая — 1 июня, 30-го тура — 5–8 июня, 31-го тура — 12–14 июня, 32-го тура — 16–17 июня, 33-го тура — 20 июня, 34-го тура — 27-28 июня.
Расписание матчей 26 тура Бундеслиги:
16 апреля, суббота
- 16:30 Боруссия Дортмунд — Шальке
- 16:30 РБ Лейпциг — Фрайбург
- 16:30 Хоффенхайм — Герта
- 16:30 Аугсбург — Вольфсбург
- 16:30 Фортуна Дюссельдорф — Падерборн
- 19:30 Айнтрахт — Боруссия Менхенгладбах
17 мая, воскресенье
- 16:30 Кельн — Майнц
- 19:00 Унион Берлин — Бавария
18 мая, понедельник
- 21:30 Вердер — Байер Леверкузен
Немецкий футбольный союз планирует завершить текущий сезон до 27-28 июня.
К слову, АПЛ планирует бесплатно транслировать матчи в YouTube.