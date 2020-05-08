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Факты / Спорт

Интер и Милан презентовали проект стадиона за €1 млрд

Итальянские клубы Интер и Милан презентовали совместный проект нового стадиона и парка развлечений в районе Сан-Сиро.

Проект включает два варианта строительства новой арены при частичном сохранении нынешнего домашнего стадиона клубов.

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От стадиона Джузеппе Меацца (Сан-Сиро) оставят только нижние трибуны, сама арена станет частью спортивно-развлекательного кластера.

Вместимость нового стадиона составит не более 60 тыс. мест. Рядом с ареной будет располагаться зеленая зона размером 106 тыс.м².

Стоимость проекта оценивается примерно в €1 млрд.

Арена Сан-Сиро, на которой сейчас выступают обе миланские команды, открылась в сентябре 1926 года. В 1979 году стадион переименовали в честь бывшего легендарного футболиста обоих клубов Джузеппе Меацца.

К слову, в Китае началось строительство стадиона в форме цветка лотоса за €1,5 млрд.

Фото: Inter

Источник: Inter

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