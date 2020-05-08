Интер и Милан презентовали проект стадиона за €1 млрд

Итальянские клубы Интер и Милан презентовали совместный проект нового стадиона и парка развлечений в районе Сан-Сиро.

Проект включает два варианта строительства новой арены при частичном сохранении нынешнего домашнего стадиона клубов.

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От стадиона Джузеппе Меацца (Сан-Сиро) оставят только нижние трибуны, сама арена станет частью спортивно-развлекательного кластера.

| STADIO Inter e Milan hanno presentato i progetti per la rifunzionalizzazione dell’attuale stadio “Giuseppe Meazza” e la creazione di un nuovo Distretto per lo Sport e il Tempo Libero a San Siro https://t.co/w6R099XwpD#FCIM @NuovoStadioMI pic.twitter.com/FkM9ZbktrK — Inter (@Inter) May 7, 2020

Вместимость нового стадиона составит не более 60 тыс. мест. Рядом с ареной будет располагаться зеленая зона размером 106 тыс.м².

Стоимость проекта оценивается примерно в €1 млрд.

Арена Сан-Сиро, на которой сейчас выступают обе миланские команды, открылась в сентябре 1926 года. В 1979 году стадион переименовали в честь бывшего легендарного футболиста обоих клубов Джузеппе Меацца.

К слову, в Китае началось строительство стадиона в форме цветка лотоса за €1,5 млрд.

Фото: Inter

Источник: Inter