Итальянский журналист Николо Скира сообщил, что трое сотрудников структуры футбольного клуба Милан сдали положительные тесты на Covid-19.

По его словам, после новых случаев заражения в Фиорентине и Сампдории восстановление текущего сезона чемпионата Италии становится все менее вероятным.

— Пандемия Covid-19 в мире футбола усиливается. После шести случаев заражения коронавирусом в Фиорентине и четырех в Самдории, Covid-19 зафиксировали в Милане, где положительные тесты на вирус сдали три человека. Восстановление Серии А становится проблематичным, — написал Скира в Twitter.

Журналист не уточняет, кто именно заразился вирусом — футболисты или персонал.

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Сезон Серии А приостановили 11 марта из-за пандемии Covid-19. На момент паузы лидером чемпионата является туринский Ювентус, который за 26 туров набрал 63 очка. На один балл от бьянконери отстал римский Лацио. Милан занимает седьмое место и имеет в своем активе 36 очков.

Правительство страны разрешило итальянским футболистам с 4 мая тренироваться в индивидуальном режиме.

К слову, форвард туринского Ювентуса Пауло Дибала сообщил, что наконец вылечился от коронавируса.

Источник: Nicolò Schira