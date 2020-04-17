В Китае началось строительство стадиона в форме цветка лотоса за €1,5 млрд

В китайской провинции Гуанчжоу началось строительство одного из крупнейших футбольных стадионов мира.

Арена рассчитана на 100 тыс. мест и 168 VIP-лож. Стоимость строительства оценивается в €1,5 млрд. Сдача сооружения в эксплуатацию планируется в конце 2022 года.

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Площадь нового стадиона составит примерно 150 тыс. м², общая площадь застройки вокруг него — 300 тыс. м².

Стадион будет выполнен в форме цветка лотоса. Проект разработал дизайнер Хасан Сайед.

le chantier du nouveau stade de Guangzhou Evergrande est lancé Et mouillez-vous la nuque, le stade est Infos et visuels https://t.co/zYXA1twQ9w pic.twitter.com/4VaiNPyXBR — Lucarne Opposée (@LucarneOpposee) April 16, 2020

Сейчас в Китае есть только семь футбольных стадионов, крупнейший вмещает около 40 тыс. зрителей.

К слову, американская компания Amazon может стать владельцем прав на название стадиона лондонского Тоттенхэм Хотспур.