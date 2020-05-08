Неизвестные обчистили дома Лэмпарда и покойного владельца Лестера

Банда злоумышленников ограбила дома главного тренера лондонского Челси Фрэнка Лэмпарда и покойного владельца Лестер Сити Вишая Шриваддханапрабхи.

Из дома Лэмпарда исчезли ювелирные украшения и часы на сумму около €68 тыс.

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Ограбление дома тайского миллиардера, который трагически погиб во время катастрофы вертолета в октябре 2018 года, произошло через 10 дней после проникновения в поместье Лэмпарда.

Из дома покойного владельца лис, который находится в Найтсбридже, похитили ценности на сумму, превышающую €1 млн.

Полиция предполагает, что в обоих случаях действовала одна и та же преступная группировка.

Напомним, бывший защитник Манчестер Юнайтед и сборной Англии Г ари Невилл анонсировал дату возвращения АПЛ после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса.