УЕФА проводит опрос на звание лучшей команды Украины

Союз европейских футбольных ассоциаций в Twitter предлагает выбрать лучшую футбольную команду времен независимости Украины.
УЕФА предложил своим подписчикам пять вариантов:
- Динамо Киев — 1999 год (1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА);
- Сборная Украины — 1999 год (второе место в отборочной группе с Францией и Россией, поражение в плей-офф Евро-2000);
- Сборная Украины — 2006 год (1/4 финала чемпионата мира);
- Шахтер Донецк — 2009 год(победа в Кубке УЕФА);
- Днепр — 2015 год (финал Лиги Европы УЕФА).
Лучшая футбольная команда в истории независимой Украины?
1. “Динамо”-1999
2. Сборная Украины-1999
3. Сборная Украины-2006
4. “Шахтер”-2009
5. “Днепр”-2015@uafukraine | @DynamoKyiv | @FCShakhtar pic.twitter.com/qkxjoAE9Ta
— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) May 7, 2020
Отметим, что к кандидатам не попала сборная Украины 2019 года, которая с первого места квалифицировалась на Евро-2020.
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Ранее стало известно, когда может возобновиться розыгрыш чемпионата Украины по футболу.
Фото: FC Dnipro