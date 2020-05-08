УЕФА проводит опрос на звание лучшей команды Украины

Союз европейских футбольных ассоциаций в Twitter предлагает выбрать лучшую футбольную команду времен независимости Украины.

УЕФА предложил своим подписчикам пять вариантов:

Динамо Киев — 1999 год (1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА);

Сборная Украины — 1999 год (второе место в отборочной группе с Францией и Россией, поражение в плей-офф Евро-2000);

Сборная Украины — 2006 год (1/4 финала чемпионата мира);

Шахтер Донецк — 2009 год(победа в Кубке УЕФА);

Днепр — 2015 год (финал Лиги Европы УЕФА).

Отметим, что к кандидатам не попала сборная Украины 2019 года, которая с первого места квалифицировалась на Евро-2020.

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Ранее стало известно, когда может возобновиться розыгрыш чемпионата Украины по футболу.

Фото: FC Dnipro