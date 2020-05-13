Чемпионат Франции завершили, чтобы Лион не попал в еврокубки — Le Parisien

Чемпионат Франции по футболу досрочно завершили по итогам 28 туров, чтобы футбольный клуб Лион не попал в еврокубки.

По информации французского издания Le Parisien, руководство Профессиональной футбольной лиги находится в плохих отношениях с президентом Лиона Жан-Мишелем Олясом, который часто выражает недовольство во многих моментах.

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Сезон-2019/20 во французской Лиге 1 завершили досрочно из-за пандемии коронавируса. Чемпионом страны признали ПСЖ. Второе место и прямую путевку в Лигу чемпионов получил Олимпик Марсель. А Ренн сыграет в квалификации ЛЧ. В Лигу Европы прошли: Лилль, Реймс и Ницца.

Лион занял седьмую строчку и не смог попасть в еврокубки. Руководство клуба пообещало подать в суд на решение о досрочном завершении чемпионата страны.

Источник: Le Parisien