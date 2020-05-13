Чемпионат Италии по футболу, который прервали в марте из-за пандемии Covid-19, возобновят с 13 июня.

Соответствующее решение приняли клубы Серии А во время экстренного совещания в среду. За возобновление сезона 13 июня проголосовало большинство клубов чемпионата Италии.

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Власти Италии разрешили командам возобновить командные тренировки с 18 мая.

— Несколько минут назад я получил письмо от президента Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина. Он сообщил мне, что FIGC приняли во внимание все замечания научно-технического комитета, исправив медицинский протокол безопасности, который позволяет клубам возобновить командные тренировки с 18 мая без каких-либо трудностей, — отметил министр спорта Италии Винченцо Спадафора.

Ранее ряд клубов чемпионата Италии возобновили тренировки игроков по индивидуальной программе небольшими группами по 5-6 человек.

К слову, чемпионат Португалии по футболу, который приостановили из-за пандемии коронавируса, возобновится 4 июня.

Источник: La Gazzetta dello Sport