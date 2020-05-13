Чемпионат Португалии по футболу возобновится в июне

Чемпионат Португалии по футболу, который приостановили из-за пандемии коронавируса, возобновится 4 июня.
Чемпионат Португалии приостановили в марте, отыграв 24 тура.
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Перед возобновлением чемпионата все футболисты, тренерские штабы и работники стадионов сдадут тесты на коронавирус.
4 июня состоится один или несколько матчей 25 тура чемпионата Португалии. Полный календарь будет доступен позже.
В турнирной таблице лидирует Порту, который набрал 60 очков. Следом идет лиссабонская Бенфика (59 очков), третья — Брага (46).
Напомним, в Хорватии назвали дату возобновления футбольного сезона.
Источник: Liga Portugal