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Чемпионат Португалии по футболу возобновится в июне

Чемпионат Португалии по футболу, который приостановили из-за пандемии коронавируса, возобновится 4 июня.

Чемпионат Португалии приостановили в марте, отыграв 24 тура.

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Перед возобновлением чемпионата все футболисты, тренерские штабы и работники стадионов сдадут тесты на коронавирус.

4 июня состоится один или несколько матчей 25 тура чемпионата Португалии. Полный календарь будет доступен позже.

В турнирной таблице лидирует Порту, который набрал 60 очков. Следом идет лиссабонская Бенфика (59 очков), третья — Брага (46).

Напомним, в Хорватии назвали дату возобновления футбольного сезона.

Источник: Liga Portugal

Фото: Dreamstime

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