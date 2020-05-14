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Факты / Спорт

Ориентировочные даты возобновления футбольных лиг в Европе

Футбольная Европа понемногу оправляется от ситуации с пандемией коронавируса, которая сложилась в мире.

После того, как ряд стран ослабили карантин и разрешили профессиональным спортсменам проводить индивидуальные тренировки, а позже приступить к командным, начали появляться официальные подтверждения о восстановлении текущего сезона.

Читайте: Расписание матчей первого тура Бундеслиги после карантина

Уже в этот уик-энд, 16 мая, поединками 26 тура должна возобновиться немецкая Бундеслига.

Ориентировочные даты возобновления европейских футбольных лиг:

  • Германия — 16 мая
  • Чехия — 23 мая
  • Венгрия — 23 мая
  • Дания — 28 мая
  • Польша — 29 мая
  • Украина — 30 мая
  • Хорватия — 30 мая
  • Сербия — 30 мая
  • Черногория — 1 июня
  • Австрия — 2 июня
  • Португалия — 4 июня
  • Болгария — 5 июня
  • Словения — 6 июня
  • Испания — 12 июня
  • Турция — 12 июня
  • Италия — 13 июня
  • Кипр — 17 июня
  • Англия — 19 июня
  • Россия — 21 или 28 июня

А вот чемпионаты Нидерландов, Бельгии и Франции завершили досрочно. Из-за соответствующего решения в Лиге 1 разгорелся скандал — Лион обвинил руководство в умышленном досрочном завершении чемпионата, чтобы клуб не смог попасть в еврокубки.

Фото: Getty Images

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