Ориентировочные даты возобновления футбольных лиг в Европе

Футбольная Европа понемногу оправляется от ситуации с пандемией коронавируса, которая сложилась в мире.
После того, как ряд стран ослабили карантин и разрешили профессиональным спортсменам проводить индивидуальные тренировки, а позже приступить к командным, начали появляться официальные подтверждения о восстановлении текущего сезона.
Читайте: Расписание матчей первого тура Бундеслиги после карантина
Уже в этот уик-энд, 16 мая, поединками 26 тура должна возобновиться немецкая Бундеслига.
Ориентировочные даты возобновления европейских футбольных лиг:
- Германия — 16 мая
- Чехия — 23 мая
- Венгрия — 23 мая
- Дания — 28 мая
- Польша — 29 мая
- Украина — 30 мая
- Хорватия — 30 мая
- Сербия — 30 мая
- Черногория — 1 июня
- Австрия — 2 июня
- Португалия — 4 июня
- Болгария — 5 июня
- Словения — 6 июня
- Испания — 12 июня
- Турция — 12 июня
- Италия — 13 июня
- Кипр — 17 июня
- Англия — 19 июня
- Россия — 21 или 28 июня
А вот чемпионаты Нидерландов, Бельгии и Франции завершили досрочно. Из-за соответствующего решения в Лиге 1 разгорелся скандал — Лион обвинил руководство в умышленном досрочном завершении чемпионата, чтобы клуб не смог попасть в еврокубки.