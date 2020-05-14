Ориентировочные даты возобновления футбольных лиг в Европе

Футбольная Европа понемногу оправляется от ситуации с пандемией коронавируса, которая сложилась в мире.

После того, как ряд стран ослабили карантин и разрешили профессиональным спортсменам проводить индивидуальные тренировки, а позже приступить к командным, начали появляться официальные подтверждения о восстановлении текущего сезона.

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Уже в этот уик-энд, 16 мая, поединками 26 тура должна возобновиться немецкая Бундеслига.

Ориентировочные даты возобновления европейских футбольных лиг:

Германия — 16 мая

Чехия — 23 мая

Венгрия — 23 мая

Дания — 28 мая

Польша — 29 мая

Украина — 30 мая

Хорватия — 30 мая

Сербия — 30 мая

Черногория — 1 июня

Австрия — 2 июня

Португалия — 4 июня

Болгария — 5 июня

Словения — 6 июня

Испания — 12 июня

Турция — 12 июня

Италия — 13 июня

Кипр — 17 июня

Англия — 19 июня

Россия — 21 или 28 июня

А вот чемпионаты Нидерландов, Бельгии и Франции завершили досрочно. Из-за соответствующего решения в Лиге 1 разгорелся скандал — Лион обвинил руководство в умышленном досрочном завершении чемпионата, чтобы клуб не смог попасть в еврокубки.