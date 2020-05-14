Теофимо Лопес объявил об отмене боя с Ломаченко

Чемпион IBF в легком весе американец Теофимо Лопес во время прямого эфира в соцсети Instagram заявил, что его поединок против обладателя чемпионских поясов WBA, WBO и WBC в легком весе украинца Василия Ломаченко отменен.

— Бой с Ломаченко не состоится, потому что он в Украине и не может прилететь в США. Мы пытались организовать бой с Девином Хейни, но его команда не захотела. К сожалению, большинство боксеров из топ-15 в моей весовой категории находятся за пределами США. Это отстой, — сказал Лопес.

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Теофимо Лопес одержал титул IBF в поединке с Ричардом Комми в конце 2019 года. В мае Лопес должен был провести объединительный поединок с обладателем других поясов легкого веса Василием Ломаченко, но из-за коронавируса поединок перенесли на неопределенный срок.

Ранее Ломаченко и американец Девин Хейни устроили словесную перепалку на официальной странице спортивного стримингового сервиса DAZN.

Фото: Teofimo Lopez