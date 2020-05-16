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Факты / Спорт

Все умерли мгновенно: данные расследования катастрофы вертолета Коби Брайанта

Департамент судебно-медицинского эксперта округа Лос-Анджелес опубликовал результаты вскрытия бывшего баскетболиста Лос-Анджелес Лейкерс Коби Брайнта и еще восьми жертв крушения вертолета в январе.

Все жертвы авиакатастрофы умерли мгновенно — после падения вертолета.

— Эти травмы быстро, если не сразу, приводят к летальному исходу, — написал в отчете старший заместитель судмедэксперта Хуан Каррильо.

Пилот вертолета Ара Зобаян перед полетом не употреблял ни алкоголь, ни наркотические средства.

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В крови Брайанта обнаружили следы медицинского препарата метилфенидата, который применяется при дефиците внимания и расстройствах сна.

Напомним, Коби Брайант разбился на вертолете 26 января недалеко от Лос-Анджелеса. Вместе с ним была его 13-летняя дочь Джанна и еще семь человек.

В ночь на 29 января тела всех погибших извлекли из-под обломков.

Источник: ESPN 

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