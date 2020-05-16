Усі померли миттєво: дані розслідування катастрофи вертольота Кобі Брайанта

Департамент судово-медичного експерта округу Лос-Анджелес опублікував результати розтину колишнього баскетболіста Лос-Анджелес Лейкерс Кобі Брайнта і ще восьми жертв катастрофи вертольота в січні.

Всі жертви авіакатастрофи померли миттєво – після падіння вертольота.

– Ці травми швидко, якщо не відразу, призводять до летального результату, – написав у звіті старший заступник судмедексперта Хуан Каррільо.

Пілот вертольота Ара Зобаян перед польотом не вживав ні алкоголь, ні наркотичні засоби.

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У крові Брайанта виявили сліди медичного препарату метилфенидату, який застосовується під час дефіциту уваги і розладу сну.

Нагадаємо, Кобі Брайант розбився на вертольоті 26 січня недалеко від Лос-Анджелеса. Разом з ним була його 13-річна донька Джанна і ще семеро людей.

У ніч на 29 січня тіла всіх загиблих витягли з-під уламків.

Джерело: ESPN