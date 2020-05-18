Мюнхенская Бавария в первом туре после возобновления сезона справилась на выезде с берлинским Унионом. Голами в составе гостей отличились Роберт Левандовски и Бенжамен Павар.

Хавбек мюнхенцев Томас Мюллер тоже забил, но его взятия ворот отменили после просмотра VAR. На 89-й минуте наставник Баварии Ханс-Дитер Флик заменил Мюллера.

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Поскольку по новым правилам пожимать руки официальным лицам матча запрещено, на пути к скамейке запасных Мюллер дружески пнул своего тренера.

Победа над Унион принесла в копилку Баварии (58) еще три пункта, чем помогла закрепить лидерство в турнирной таблице Бундеслиги. Ближайший преследователь — Боруссия имеет в своем активе 54 очка. Берлинский Унион (30) идет двенадцатым.

В другом матче 26 тура Бундеслиги Боруссия Дортмунд разгромила в родных стенах гельзенкирхенский Шальке.