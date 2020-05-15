Главный арбитр финала ЛЧ-2016 признался, что Реал забил из офсайда

Британский арбитр Марк Клаттенбург поделился воспоминаниями от финала Лиги чемпионов сезона-2015/16, который он обслуживал.

В решающем матче сошлись мадридские Реал и Атлетико. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти победу одержали сливочные (5:3).

— В этом финале Реал вел в счете после первого тайма, но в моменте с голом Рамос был в небольшом офсайде. Мы это поняли в перерыве. Это был тяжелый поединок, мой помощник не смог усмотреть положение вне игры. Во втором тайме Пепе ошибся, когда в ворота Реала был назначен пенальти. Он сказал мне, что там не было пенальти. Я ответил: Ваш первый гол не должен был состоятся, и он успокоился, — сказал Клаттенбург.

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Пресс-служба матрасников отреагировала на заявление британского арбитра.

На странице Атлетико в Twitter появился пост с изображениями газетных полос трех ведущих испанских спортивных изданий с заявлением Клаттенбурга. К посту пресс-служба прикрепила задумчивый емодзи.

Напомним, футболисты Реала в масках прибыли на клубную базу и пообщались с Зиданом.