Клубы АПЛ приняли решение о возобновлении тренировок

Клубы английской Премьер-лиги единогласно проголосовали за восстановление тренировочного процесса после паузы, возникшей из-за пандемии коронавируса.
С 19 мая клубы вернутся к тренировкам на своих базах. Занятия будут проходить в малых группах, соблюдая социальную дистанцию.
— Здоровье и благополучие всех участников является приоритетом АПЛ, а безопасное возвращение к тренировкам — это пошаговый процесс, — говорится в заявлении.
Теперь АПЛ совместно с игроками, тренерами и клубами продолжит разрабатывать медицинский протокол для тренировок с полным контактом.
Чемпионат Англии приостановили 13 марта из-за пандемии Covid-19. Участники чемпионата Англии сыграли лишь 29 туров из 38.
Читайте: Ориентировочные даты возобновления футбольных лиг в Европе
В понедельник министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Оливер Дауд заявил, что национальный чемпионат могут восстановить в июне.
Напомним, чемпионат Шотландии по футболу завершили досрочно.
Источник: Premier League