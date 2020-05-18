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Факты / Спорт

Клубы АПЛ приняли решение о возобновлении тренировок

Клубы английской Премьер-лиги единогласно проголосовали за восстановление тренировочного процесса после паузы, возникшей из-за пандемии коронавируса.

С 19 мая клубы вернутся к тренировкам на своих базах. Занятия будут проходить в малых группах, соблюдая социальную дистанцию.

— Здоровье и благополучие всех участников является приоритетом АПЛ, а безопасное возвращение к тренировкам — это пошаговый процесс, — говорится в заявлении.

Теперь АПЛ совместно с игроками, тренерами и клубами продолжит разрабатывать медицинский протокол для тренировок с полным контактом.

Чемпионат Англии приостановили 13 марта из-за пандемии Covid-19. Участники чемпионата Англии сыграли лишь 29 туров из 38.

Читайте: Ориентировочные даты возобновления футбольных лиг в Европе

В понедельник министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Оливер Дауд заявил, что национальный чемпионат могут восстановить в июне.

Напомним, чемпионат Шотландии по футболу завершили досрочно.

Источник: Premier League

Фото: Dreamstime

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