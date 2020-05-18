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Факты / Спорт

Селтик — чемпион, но Швед без медали: в Шотландии завершили чемпионат

Чемпионат Шотландии по футболу завершили досрочно, хотя команды еще не сыграли восемь туров.

По итогам сезона-2019/20 чемпионом Шотландии признали Селтик из Глазго.

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На собрании представителей клубов все 12 команд были единодушны, что сезон не удастся завершить.

Итоговую таблицу смоделировали по принципу среднего количества очков за игру, в итоге в лиге состоялось единственное изменение в положении команд до паузы, связанной с ситуацией с коронавирусом, — шестая и седьмая команды поменялись местами.


Марьян Швед, который защищает цвета Селтика, не получит чемпионской медали, поскольку для этого необходимо принять участие в 25% матчей, а 22-летний украинец вышел на поле только один раз.

В шотландский Чемпионшип вылетел Хартс, а Селтик оформил девятый титул подряд — у команды Нила Леннона 13 очков преимущества над Рейнджерс Стивена Джеррарда.

Для Селтика это уже 51 чемпионство, а вот на счету Рейнджерс — 54.

Напомним, во Франции также досрочно завершили сезон, а чемпионом страны признали ПСЖ.

Фото: Dreamstime

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