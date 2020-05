Чемпионат Шотландии по футболу завершили досрочно, хотя команды еще не сыграли восемь туров.

По итогам сезона-2019/20 чемпионом Шотландии признали Селтик из Глазго.

На собрании представителей клубов все 12 команд были единодушны, что сезон не удастся завершить.

Итоговую таблицу смоделировали по принципу среднего количества очков за игру, в итоге в лиге состоялось единственное изменение в положении команд до паузы, связанной с ситуацией с коронавирусом, — шестая и седьмая команды поменялись местами.

THIS is how the league was won… #9INAROW Champions for a reason!

Our Way, Our Nine, Our Time. #StayHomeStaySafe pic.twitter.com/Du0wWNJJ5w

— Celtic Football Club (from) (@CelticFC) May 18, 2020