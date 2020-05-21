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Факты / Спорт

Олимпийские игры в Токио в 2021 году могут отменить — Томас Бах

Летние Олимпийские игры 2020 года, которые перенесли на следующий год из-за пандемии Covid-19 в мире, могут отменить. Такую вероятность допускает глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

— Постоянно переносить соревнования и нанимать до 5 тыс. человек в оргкомитет Игр невозможно. Нельзя каждый год менять график международных федераций во всем мире — у спортсменов должна быть определенность.

Мы должны быть готовы к разным сценариям, надеемся, что в июле следующего года Игры состоятся. Но могут понадобиться дополнительные меры для обеспечения безопасности — возможно, для спортсменов и других членов делегаций будет нужен карантин, — сказал чиновник.

Бах надеется, что отложенные Игры, которые должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года, будут уникальными и станут поводом для мира отпраздновать победу над коронавирусом.

Читайте: Олимпиаду отменят, если ситуация с пандемией Covid-19 не изменится до 2021 года

Также Бах не отрицает возможности, что соревнования придется провести за закрытыми дверями.

МОК выделил $800 млн, чтобы помочь в финансовом плане Токио, который потерпел ущерба из-за переноса соревнований на сумму от $2 до 6 млрд.

Источник: ВВС

Фото: Dreamstime

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