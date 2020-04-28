Олимпиаду отменят, если ситуация с пандемией Covid-19 не изменится до 2021 года

Летние Олимпийские игры в Токио, которые перенесли на следующий год, придется отменить, если к лету 2021 не удастся справиться с пандемией коронавируса. Об этом заявил глава оргкомитета Токио-2020 Есиро Мори.

На вопрос журналиста издания Nikkansports о том, перенесут ли Олимпиаду еще на один год в случае, если ситуация с коронавирусом останется без изменений, Мори ответил:

— Нет, в таком случае она будут отменена. Если такие проблемы как войны возникали в прошлом, игры отменялись. Сейчас мы боремся с невидимым врагом, — сказал председатель оргкомитета Токио-2020 Есиро Мори.

По его словам, если Олимпиаду удастся провести в 2021 году после того, как человечество сможет победить коронавирус, то такие соревнования станут еще более ценными.

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Напомним, 24 марта стало известно, что Олимпийские игры в Токио 2020 перенесли на один год из-за пандемии коронавируса. При этом само название Токио-2020 останется без изменений.

Источник: Nikkansports