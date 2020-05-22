Немецкая Бундеслига стала первой среди топ-5 лиг Европы, возобновившая текущий розыгрыш чемпионата, который прервали из-за пандемии коронавируса.

Неделю назад стартовал первый тур (26 тур) после возобновления чемпионата, в котором сразу же сошлись Боруссия Дортмунд и Шальке (4:0) в Рурском дерби.

Читайте: Футболист Баварии Мюллер пнул тренера после замены

Матчи 27 тура немецкой Бундеслиги состоятся 22-24 мая.

Расписание матчей 27 тура Бундеслиги:

22 мая, пятница 21:30 Герта 4:0 Унион 23 мая, суббота 16:30 Боруссия М _:_ Байер 16:30 Вольфсбург _:_ Боруссия Д 16:30 Фрайбург _:_ Вердер 16:30 Падерборн _:_ Хоффенхайм 19:30 Бавария _:_ Айнтрахт 24 мая, воскресенье 14:30 Шальке _:_ Аугсбург 16:30 Майнц _:_ РБ Лейпциг 19:00 Кельн _:_ Фортуна

Напомним, матчи 27 и 28 туров первой и второй Бундеслиги начнутся с минуты молчания.