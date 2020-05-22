Немецкая Бундеслига стала первой среди топ-5 лиг Европы, возобновившая текущий розыгрыш чемпионата, который прервали из-за пандемии коронавируса.
Неделю назад стартовал первый тур (26 тур) после возобновления чемпионата, в котором сразу же сошлись Боруссия Дортмунд и Шальке (4:0) в Рурском дерби.
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Матчи 27 тура немецкой Бундеслиги состоятся 22-24 мая.
Расписание матчей 27 тура Бундеслиги:
|22 мая, пятница
|21:30
|Герта
|4:0
|Унион
|23 мая, суббота
|16:30
|Боруссия М
|_:_
|Байер
|16:30
|Вольфсбург
|_:_
|Боруссия Д
|16:30
|Фрайбург
|_:_
|Вердер
|16:30
|Падерборн
|_:_
|Хоффенхайм
|19:30
|Бавария
|_:_
|Айнтрахт
|24 мая, воскресенье
|14:30
|Шальке
|_:_
|Аугсбург
|16:30
|Майнц
|_:_
|РБ Лейпциг
|19:00
|Кельн
|_:_
|Фортуна
Напомним, матчи 27 и 28 туров первой и второй Бундеслиги начнутся с минуты молчания.