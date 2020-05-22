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Бундеслига: расписание и результаты матчей 27 тура

Немецкая Бундеслига стала первой среди топ-5 лиг Европы, возобновившая текущий розыгрыш чемпионата, который прервали из-за пандемии коронавируса.

Неделю назад стартовал первый тур (26 тур) после возобновления чемпионата, в котором сразу же сошлись Боруссия Дортмунд и Шальке (4:0) в Рурском дерби.

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Матчи 27 тура немецкой Бундеслиги состоятся 22-24 мая.

Расписание матчей 27 тура Бундеслиги:

22 мая, пятница
21:30 Герта 4:0 Унион
23 мая, суббота
16:30 Боруссия М _:_ Байер
16:30 Вольфсбург _:_ Боруссия Д
16:30 Фрайбург _:_ Вердер
16:30 Падерборн _:_ Хоффенхайм
19:30 Бавария _:_ Айнтрахт
24 мая, воскресенье
14:30 Шальке _:_ Аугсбург
16:30 Майнц _:_ РБ Лейпциг
19:00 Кельн _:_ Фортуна

Напомним, матчи 27 и 28 туров первой и второй Бундеслиги начнутся с минуты молчания.

Фото: Dreamstime

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