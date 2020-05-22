Матчи Бундеслиги начнутся с минуты молчания

Руководство немецкой Бундеслиги решило провести акцию памяти о тех, кто умер от коронавирусной инфекции.

Ближайшие матчи 27 и 28 туров первой и второй Бундеслиги начнутся с минуты молчания, а футболисты будут играть с черными повязками.

— Мы выражаем искреннюю благодарность всем медикам, которые продолжают неустанно бороться с коронавирусом, а также другим людям из разных сфер деятельности, которые вышли на тропу борьбы с вирусом, — заявил президент немецкой футбольной лиги Кристиан Зайферт.

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Чемпионат Германии по футболу возобновили 16 мая после паузы, связанной с пандемией Covid-19.

Напомним, в первом туре после возобновления сезона футболист Баварии Томас Мюллер пнул своего тренера.

Источник: DFL