Вольфсбург — Боруссия Дортмунд — 0:2

Голы: Герерро, 32 Хакими 78

Удаление: Клаус, 82

Вольфсбург принимал Боруссию Дортмунд в рамках матча 27 тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла на Фольксваген Арена в Вольфсбурге и завершилась уверенной победой гостей со счетом 2:0.

Шмели вышли вперед уже в первом тайме благодаря результативному дару Рафаэля Герерро на 32-й минуте. После перерыва преимущество команды из Дортмунда удвоил Ашраф Хакими с паса от Джейдон Санчо.

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За восемь минут до конца основного времени хозяева поля остались в меньшинстве — Феликс Клаус получил прямую красную карточку.

Таким образом Боруссия имеет в активе 57 очков и занимает вторую строчку турнирной таблицы Бундеслиги. Вольфсбург (39) идет шестым.

Напомним, все матчи 27-го тура чемпионата Германии начинаются с минуты молчания.

Фото: VfL Wolfsburg