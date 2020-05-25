Бывший футболист итальянской Ромы Джозеф Буассе умер в возрасте 21 года. Причиной смерти камерунского хавбека стал сердечный приступ.

Буассе был футболистом итальянской Ромы с 2017 по 2019 год, хотя не провел ни одной игры за главную команду волков, ограничившись матчами за команду до 19 лет.

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В феврале 2020 года Буассе заключил контракт с Университатя Клуж из второго дивизиона чемпионата Румынии.

Римский клуб выразил соболезнования близким и друзьям футболиста.

L’#ASRoma piange la scomparsa dell’ex calciatore della Primavera Joseph Bouasse Perfection e si stringe ai suoi cari in questo momento di grande dolore pic.twitter.com/oPFnzsejBr — AS Roma (@OfficialASRoma) May 25, 2020

Напомним, итальянский Аталанта сообщила о смерти 19-летнего полузащитника команды Андреа Ринальди.

Фото: AS Roma