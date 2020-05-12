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Факты / Спорт

Умер 19-летний футболист Аталанты Ринальди

Итальянский Аталанта сообщила о смерти 19-летнего полузащитника команды Андреа Ринальди.

— Как на поле ты всегда боролся до последнего, так и сейчас не сдавался, чтобы не оставить нас слишком рано. Твоя добрая улыбка навсегда останется в сердцах тех, кому посчастливилось встретиться с тобой, — говорится в сообщении клуба.

Несколько дней назад футболиста доставили в реанимационное отделение больницы в Варезе. Ринальди перенес аневризму сосудов головного мозга и находился в очень тяжелом состоянии. Спасти спортсмена не удалось.

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Полузащитник был воспитанником Аталанты, за которую начал играть с 13 лет.

В текущем сезоне, который прервали из-за пандемии Covid-19, он выступал на правах аренды за клуб из четвертого итальянского дивизиона Леньяно.

 

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A post shared by Atalanta B.C. (@atalantabc) on

Ранее Факты ICTV писали, что бывший футболист Ливерпуля и сборной Ирландии Майкл Робинсон ушел из жизни в 61-летнем возрасте.

Источник: Atalanta

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