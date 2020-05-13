В Японии от заболевания, вызванного коронавирусом, умер профессиональный борец сумо.

28-летний Себуси умер в одной из токийских больниц. Он стал первым профессиональным сумоистом в Японии, у которого обнаружили заражение Covid-19 в прошлом месяце.

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Общее количество зараженных коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превышает 16,7 тыс. человек.

Жертвами вируса в Японии стали по меньшей мере 691 человек. Более 9,5 тыс. человек выздоровели, еще 247 пациента находятся в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.

Ранее Факты ICTV писали, что бывший футболист Ливерпуля и сборной Ирландии Майкл Робинсон ушел из жизни в 61-летнем возрасте.