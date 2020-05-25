PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Ибрагимович травмировался на тренировке Милана и может надолго выбыть

Форвард итальянского Милана Златан Ибрагимович получил травму на тренировке команды.

38-летний швед во время двусторонки с одноклубниками сделал рывок, после чего почувствовал боль в голени. Форвард досрочно покинул тренировочное поле.

Читайте: Стамбульское чудо: матчу Милан — Ливерпуль 15 лет

Хотя Златан покинул базу Милана самостоятельно, он может выбыть на долгий срок. Есть подозрения, что у шведского футболиста случился рецидив травмы, он получил в начале года, из-за которой он пропустил несколько недель.

Точный диагноз Ибрагимовича будет известен после медосмотра.

В сезоне-2019/20 чемпионата Италии Ибрагимович принял участие в восьми матчах, в которых забил три гола и сделал один ассист.

К слову, сборная Италии выиграла чемпионат Европы по киберфутболу, обыграв в финале команду Сербии.

Источник: Sky Sports

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка