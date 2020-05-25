Ибрагимович травмировался на тренировке Милана и может надолго выбыть

Форвард итальянского Милана Златан Ибрагимович получил травму на тренировке команды.

38-летний швед во время двусторонки с одноклубниками сделал рывок, после чего почувствовал боль в голени. Форвард досрочно покинул тренировочное поле.

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Хотя Златан покинул базу Милана самостоятельно, он может выбыть на долгий срок. Есть подозрения, что у шведского футболиста случился рецидив травмы, он получил в начале года, из-за которой он пропустил несколько недель.

Точный диагноз Ибрагимовича будет известен после медосмотра.

В сезоне-2019/20 чемпионата Италии Ибрагимович принял участие в восьми матчах, в которых забил три гола и сделал один ассист.

К слову, сборная Италии выиграла чемпионат Европы по киберфутболу, обыграв в финале команду Сербии.