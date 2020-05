Сборная Италии выиграла чемпионат Европы по киберфутболу

В финале первого Евро-2020 по киберфутболу сборная Италии обыграла Сербию.

Турнир с участием 55 национальных ассоциаций УЕФА проводили на платформе Football PES 2020 в Playstation 4.

Формат турнира напоминал формат Евро-2020 с отборочным этапом и финальным турниром.

За итальянскую команду выступали геймеры AlonsoGrayfox, Naples17x, Nicaldan и Genoa_Npk02. На групповом этапе турнира Скуадра Адзурра проиграла лишь одну игру, в 1/4 финала одолела Израиль, а в полуфинале победила сборную Франции. В решающем матче команда Италии нанесла поражение сербам в серии до трех побед — 3:1.

WE’VE DONE IT!

The @eNazionaleFIGC are the UEFA #eEuro2020 champions!

@TIM_vision @TIM_Official pic.twitter.com/0p3CMG9l5S

— Italy (@azzurri) May 24, 2020