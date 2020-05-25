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Сборная Италии выиграла чемпионат Европы по киберфутболу

В финале первого Евро-2020 по киберфутболу сборная Италии обыграла Сербию.

Турнир с участием 55 национальных ассоциаций УЕФА проводили на платформе Football PES 2020 в Playstation 4.

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Формат турнира напоминал формат Евро-2020 с отборочным этапом и финальным турниром.

За итальянскую команду выступали геймеры AlonsoGrayfox, Naples17x, Nicaldan и Genoa_Npk02. На групповом этапе турнира Скуадра Адзурра проиграла лишь одну игру, в 1/4 финала одолела Израиль, а в полуфинале победила сборную Франции. В решающем матче команда Италии нанесла поражение сербам в серии до трех побед — 3:1.


Призовой фонд Евро-2020 составил €100 тыс. Сумму разделили между четвертьфиналистами, а €40 тыс. — получили действующие чемпионы.

К слову, все футболисты туринского Ювентуса сдали отрицательные тесты на Covid-19.

Фото: Dreamstime

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