В Вест Хэме придумали, как фанаты смогут поддерживать команду на стадионе

В Англии готовятся к возобновлению текущего футбольного сезона, который прервали из-за пандемии коронавируса.
Руководство Вест Хэм Юнайтед разрабатывает вариант с трансляцией лиц болельщиков на экранах стадиона во время матчей молотобойцев.
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Фанаты во время просмотра игр будут находиться в приложении Zoom, а их лица будут показывать на стадионе, чтобы создать эффект их присутствия на арене.
Впрочем, болельщики не смогут смотреть футбол через Zoom, поскольку это противоречит правилам телевизионных трансляций.
— Легко можно разместить 1 тыс. маленьких лиц фанатов на больших экранах стадиона. Это будет похоже на эффект мозаики. Изображения будут крошечными, но футболисты смогут их видеть, — рассказал один из фанатов.
Вариант с картонными фигурами на трибунах, используемый в Германии, Вест Хэм уже отклонил.
Напомним, в АПЛ позволили полноценные контактные тренировки.
Источник: Express