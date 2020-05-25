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Факты / Спорт

В Вест Хэме придумали, как фанаты смогут поддерживать команду на стадионе

В Англии готовятся к возобновлению текущего футбольного сезона, который прервали из-за пандемии коронавируса.

Руководство Вест Хэм Юнайтед разрабатывает вариант с трансляцией лиц болельщиков на экранах стадиона во время матчей молотобойцев.

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Фанаты во время просмотра игр будут находиться в приложении Zoom, а их лица будут показывать на стадионе, чтобы создать эффект их присутствия на арене.

Впрочем, болельщики не смогут смотреть футбол через Zoom, поскольку это противоречит правилам телевизионных трансляций.

— Легко можно разместить 1 тыс. маленьких лиц фанатов на больших экранах стадиона. Это будет похоже на эффект мозаики. Изображения будут крошечными, но футболисты смогут их видеть, — рассказал один из фанатов.

Вариант с картонными фигурами на трибунах, используемый в Германии, Вест Хэм уже отклонил.

Напомним, в АПЛ позволили полноценные контактные тренировки.

Источник: Express

Фото: Dreamstime

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